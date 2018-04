Westworld 2 | Evan Rachel Wood - Never Gonna Give You Up (Cover)

“Abbiamo costruito questo mondo insieme, dove i sogni diventano realtà (…) Lo possiamo radere al suolo. Dalle ceneri costruire un nuovo mondo. Il nostro mondo”.

La ribellione dei robot iniziata con la fine della prima stagione è il punto di partenza della seconda, gli androidi si sono liberati e si scatena il caos. In questo video appena pubblicato Dolores (Evan Rachel Wood) non a caso interpreta una particolare e intensa cover del brano Never Gonna Give You Up (Mai arrendersi).

Nella nuova serie scopriremo il destino di alcuni personaggi come Dolores (Evan Rachel Wood) e Maeve (Thandi Newton) o Bernard (Jeffrey Wright) e Ashley (Luke Hemsworth).

Il debutto è atteso per il 22 aprile 2018.





